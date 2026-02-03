Mıhlama tarifi ve yapılışı: Mıhlama nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Farklı ilçelerde peynir türü ve yağ oranı değişiklik gösterse de temel hazırlama anlayışı korunur. Zamanla Karadeniz dışındaki bölgelerde de yapılmaya başlanmıştır. Buna rağmen mıhlama, tarihsel kökeni ve malzeme yapısı bakımından Karadeniz mutfağının ayırt edici yemeklerinden biri olarak kabul edilir.

MIHLAMA TARİFİ

Mıhlama yapılışı, temel pişirme bilgisine sahip olan kişiler için zor kabul edilmez. Malzeme sayısı azdır ve hazırlık süreci kısa tutulur. Buna karşın istenen sonucu almak, pişirme sırasında dikkat gerektirir. Mısır ununun doğru sürede kavrulması ve suyun kontrollü eklenmesi, kıvamın tutması açısından belirleyicidir. En hassas aşama peynir ekleme sürecidir; bu adım doğru zamanda yapılmadığında uzama özelliği zayıflar. Tereyağının yüzeye çıkmasıyla birlikte mıhlama hazır kabul edilir ve bekletmeden servis edilmesi gerekir.

Mıhlama normal kaşar peyniriyle yapılabilir fakat klasik kıvam ve uzama beklenmemelidir. Kaşar peyniri erir ancak ısıya maruz kaldıkça yapısı hızlı biçimde sertleşir ve istenen akışkanlık kısa sürede kaybolur. Bu nedenle kaşarla yapılan mıhlama daha koyu ve lastiksi bir dokuya sahip olur. Karadeniz mutfağında kullanılan mıhlama ya da telli peynir, yağ oranı ve erime özelliği sayesinde uzayan yapı oluşturur. Evde alternatif arandığında kaşar, az miktarda ve tercihen daha yumuşak bir peynirle birlikte kullanılabilir. Yine de özgün lezzet ve doku elde etmek için kaşar tek başına ideal bir seçim sayılmaz.

Mıhlama Malzemeleri 2 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı su

1 su bardağı mıhlama peyniri ya da telli peynir

Yarım çay kaşığı tuz Peynir seçimi, mıhlamanın uzama özelliğini doğrudan etkiler. Kolay eriyen ve yağlı yapıda peynir tercih edilmelidir. Tava ocağa alınır ve tereyağı eklenir. Kısık ateşte yağ tamamen eriyene kadar beklenir. Tereyağı kızarmadan mısır unu ilave edilir. Tahta kaşıkla sürekli karıştırılarak un kavrulur. Bu aşamada unun rengi hafifçe koyulaşmalı, yanmasına izin verilmemelidir. Kavurma işlemi, yemeğin temel lezzetini oluşturur. Kavrulan mısır ununun üzerine su azar azar eklenir. Karıştırma işlemi kesilmeden sürdürülür. Karışım kısa sürede koyulaşmaya başlar. Tabanın tutmaması için tava dipten kazınarak karıştırılır. Kaynama başladıktan sonra tuz eklenir. Kıvam, yoğun fakat akışkan olmalıdır. Karışım homojen hâle geldiğinde peynir eklenir. Peynir eklendikten sonra sürekli karıştırılmaz. Peynir eridikçe yüzeyde uzayan bir yapı oluşur. Bu aşamada ateş kısık tutulur. Tereyağının yüzeye çıkması, pişmenin tamamlandığını gösterir. Mıhlama kısa sürede hazırlanır. Peynir eklendikten sonra birkaç dakika içinde istenen kıvam elde edilir. Uzun süre pişirme yapılmaz; fazla pişirme peyniri sertleştirir ve uzama özelliğini azaltır.

Mıhlama bekletilmeden sıcak servis edilmelidir. Bekledikçe kıvamı koyulaşır. Yoğun tereyağı aroması ve uzayan peynir yapısıyla güçlü bir tat sunduğu için yanında tercih edilecek eşlikçilerin sade ve dengeleyici olması gerekir. Taze köy ekmeği ya da mısır ekmeği, mıhlamanın akışkan kıvamını almak için en uygun seçenekler arasında yer alır ve sofranın vazgeçilmez tamamlayıcısı olur. Sıcak demlenmiş çay, yağlı yapının ağızda bıraktığı yoğunluğu toparlayarak daha rahat bir tüketim sağlar. Kahvaltı sofralarında mıhlama ile birlikte domates, salatalık ve yeşillikten oluşan sade bir tabak ferah bir karşılık sunar. Az tuzlu zeytin çeşitleri, yemeğin lezzetini bastırmadan sofraya çeşitlilik katar. MIHLAMA NASIL YAPILIR? Mıhlama yapımında istenen uzayan yapı ve parlak yüzey, bazı temel ayrıntıların doğru uygulanmasına bağlıdır. Kullanılan tereyağının gerçek tereyağı olması, yemeğin aromasını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Mısır unu kısık ateşte sabırla kavrulmalı, rengi koyulaşmadan işlem tamamlanmalıdır; fazla kavurma acı tat oluşturur. Su eklenirken karıştırma işlemi bırakılmamalı, topaklanma oluşmasına izin verilmemelidir. Karışım kaynamaya başladığında kıvam dikkatle izlenmeli, çok koyu hâle gelirse az miktarda sıcak su eklenmelidir.