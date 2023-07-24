Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Miilux OY'un yeni zırh çeliği IDEF’23'te tanıtılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Miilux OY'un yeni zırh çeliği IDEF’23'te tanıtılacak

        OYAK'ın yerli üretimi güçlendirme hedefi doğrultusunda 2019 yılında bünyesine kattığı zırh çeliği üreticisi Miilux OY, 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek IDEF'23 Fuarı'na katılacak

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yerli zırh çeliği IDEF'23'te
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, bu yıl 16’ncı kez düzenlenecek dünyanın en büyük dördüncü savunma sanayii fuarı konumundaki IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılacak. Miilux OY, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında kapılarını açacak fuarda, son teknolojiye sahip ürünlerini Hall 3’teki 311 numaralı standında yerli ve yabancı sektör paydaşları ile buluşturacağını açıkladı.

        2019 yılında OYAK Grubu Şirketleri’ne katılan Miilux OY, gerçekleştirdiği yatırımlar ve AR-GE çalışmaları ile ürün gamını çeşitlendirme çalışmalarına da devam ettiğini belirtti. Şirket, IDEF’23 Fuarı’nda yeni zırh çeliği çözümlerini tanıtacağını açıkladı. Fuarda Protection ve Miilux ürün gruplarını sergileyecek olan Miilux OY, aynı zamanda yeni zırh çeliği Protection 360T’yi de sahneye çıkaracak. Miilux OY, ürün gamına eklemek için çalışmalar yürüttüğü yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile denizaltı inşa çeliğini de etkinlikte ziyaretçiler ile buluşturacak.

        AİLENİN YENİ ÜYESİ 360T

        Miilux OY’un IDEF’23 Fuarı’nda sergileyeceği yeni zırh çeliği Protection 360T, daha kalın malzeme ihtiyacının olduğu tank ve zırhlı araç projelerinde kullanılacak. Protection ürün serisine eklenen ve uluslararası standartlara uyumlu olan Protection 360T’nin, özellikle yurt içi savunma sanayiinin ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Protection 360T’nin yurt dışı pazarında da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

        Global ısıl işlem pazarında talep gören tüm ürünleri üretme hedefi ile çalışmalarını sürdüren Miilux OY, zorlu yük taşıma ihtiyacı bulunan proje ve alanlarda kullanılacak yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ailesini de genişletiyor. Bu kapsamda S690QL kalite ürünlerin saha testlerini başarıyla yürüten Miilux OY, söz konusu ürün dışında önümüzdeki günlerde S890QL ve S960QL kalite ürünler için de saha testleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

        DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK İKİ YENİ ÜRÜN

        Protection ve Miilux grupları haricinde yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile deniz altı inşa çeliği adındaki iki yeni ürün grubu için de çalışmalar yürüten Miilux OY, daha önce Türkiye’de üretilmeyen yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile deniz altı inşa çeliğinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Daha çok kaynaklı imalatlarda kullanılan ve yüksek akmaya sahip HY- 80, HY- 100 ve HY- 130 kalitelerinde ürünler geliştiren Miilux OY, yakın bir gelecekte bu ürünleri de savunma sanayiine sunmayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak deniz altı inşa çeliği olarak geçen ve söz konusu alandaki projelerde kullanılacak ürünlerin geliştirilme çalışmalarının yanı sıra saha testleri de başarıyla devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan