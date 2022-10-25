Mikser kullanmak ve bisiklete binmek o hastalığın nedeni olabilir

Halk arasında “Kurdeşen” ismi ile bilinen ürtiker, "Histamin" salınımı dolayısıyla ortaya çıkan bir hastalık. Deride kabarıklık, kızarıklık ve kaşıntılı döküntü gibi belirtiler veriyor. Çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte kronik ürtikerli hastaların yaklaşık yarısında herhangi bir neden saptanamıyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Akut ürtikerin en önemli sebepleri arasında gıda, ilaç ve enfeksiyonlar bulunuyor. Özellikle balık, yumurta, süt, soya gibi alerji ihtimali yüksek gıdalar hastalığı tetikleyebiliyor. Böcek ısırıkları ve iç hastalıkları da akut ürtiker nedenleri olarak dikkat çekiyor. Kronik ürtikere ise ilaçlar ve kronik enfeksiyonlar dışında hormonal hastalıklar, otoimmünite ve fiziksel uyaranlar da yol açabiliyor. Hastaların yaklaşık yarısında ise sorunun nedeni bulunamıyor”diyor.

Prof. Dr. Özlem Su Küçük

5 KİŞİDEN 1’İNDE AKUT ÜRTİKERE RASTLANIYOR

Akut ürtikere her 5 kişiden 1’inde rastlanıyor. Toplumda görülme oranının yüzde 0.5-5 olduğu tahmin ediliyor. Kronik ürtikerin görülme oranı ise yüzde 0,5-1 arasında değişiyor.

2 ÇEŞİDİ VAR

Ürtiker devam etme süresine göre akut veya kronik olarak ikiye ayrılıyor. Şikayet yeni ortaya çıkmışsa ve 6 haftadan kısa bir zaman periyodunu içeriyorsa, “akut” olarak adlandırılıyor. Ürtiker şikayetleri 6 haftadan daha uzun süre her gün ya da haftada en az 2 kez ataklar halinde tekrarlayarak devam ediyorsa “kronik ürtiker” olarak adlandırılıyor. Sıcak, soğuk, su, güneş ışığı, basınç ve terleme gibi çok sayıda fiziksel uyarana bağlı oluşan fiziksel ürtikerler, kronik ürtiker içinde en önemli grubu oluşturuyor. Hastalık ilaç döküntüleri, serum hastalığı veya ürtikeryan vaskülit gibi tablolarla karışabiliyor.