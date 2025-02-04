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        Haberler Spor Futbol Milan, Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Milan, Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattı

        İtalyan ekibi Milan, Portekizli futbolcu Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:29 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:29
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        Milan, Joao Felix'i kadrosuna kattı!
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        Milan, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Chelsea forması giyen Joao Felix ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

        Benfica, Atletico Madrid, Barcelona ve Chelsea'de top koşturan Felix, yeni takımında 79 numaralı formayı giyecek.

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