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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan - Lazio: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Milan - Lazio: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Lazio'yu ağırlayan Milan, rakibini 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 21:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:28
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        Milan Lazio'ya şans tanımadı!
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        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, konuk ettiği Lazio'yu 2-0 yendi.

        Milano'da San Siro'da oynanan müsabakada, ligin iddialı ekiplerinden Milan, sezona istediği gibi iyi bir başlangıç yapamayan Lazio ile karşılaştı.

        İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Milan, 60. dakikada ABD’li oyuncusu Christian Pulisic ile 1-0 öne geçti.

        88. dakikada Milan, İsviçreli Noah Okafor ile skoru 2-0'a getirdi ve bu, aynı zamanda maçın skoru oldu.

        Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milan, 7 maçta 6 galibiyetle 18 puanla zirvede yer aldı.

        Başkent takımı Lazio ise bu mağlubiyetle, ligde 7 maçta 4. yenilgisini aldı. Haftayı puansız geçen Lazio, 7 puanla 14. sırada kaldı.

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