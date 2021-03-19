Milan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchecster United'ı konuk ediyor. Old Trafford'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
(48' Pogba)
SAAT: 23.00
HAKEM:
STAT: San Siro
YAYIN: beIN SPORTS 1
MILAN: Donnarumma, Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez, Meite, Kessie, Castillejo, Hakan, Krunic, Saelemaekers
MANCHESTERUNITED: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, James, Rashford
İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?
Karşılaşmanın ilk yarısında Milan'da Rafael Leao'nun golü ofsayt, Franck Kessie'nin filelerle buluşan topu ise futbolcunun meşin yuvarlağı pozisyon sırasında eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle sayılmadı. Manchester United'da ise Harry Maguire'ın şutu direkten döndü ve ilk yarı golsüz sona erdi.
İkinci devreye hızlı başlayan Manchester United, 18 yaşındaki Amad Diallo'nun 50. dakika attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Milan, eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in 90+2. dakikada ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
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