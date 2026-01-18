Milan Skriniar: Hoca devre arasında gereken şeyleri söyledi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, galibiyeti değerlendirdi.

"HOCA DEVRE ARASINDA GEREKEN ŞEYLERİ SÖYLEDİ"

Devre arasında taktik değşikliğine gittiklerini söyleyen Skriniar, "Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık." ifadelerini kullandı.