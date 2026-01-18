Habertürk
        Milan Skriniar: Hoca devre arasında gereken şeyleri söyledi

        Milan Skriniar: Hoca devre arasında gereken şeyleri söyledi

        Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, 3-2 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından, "Hoca devre arasında gereken şeyleri söyledi" dedi.

        Giriş: 18.01.2026 - 23:16 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:16
        "Hoca devre arasında gereken şeyleri söyledi"
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, galibiyeti değerlendirdi.

        "HOCA DEVRE ARASINDA GEREKEN ŞEYLERİ SÖYLEDİ"

        Devre arasında taktik değşikliğine gittiklerini söyleyen Skriniar, "Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık." ifadelerini kullandı.

