Milan Skriniar: Zor bir maç olacak!

"TAKIMIN KAPTANLARINDAN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Takım kaptanlarından biri olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Skriniar, “Aslında bütün bu süreç boyunca hocamızla görüştüm ve konuştum. Ben, kulübümüz, başkanımız ve direktörümüz transferin bir an önce sonuçlanması için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce olmasını isterdim. Ben çalışmalarımı Paris Saint-Germain’deki arkadaşlarımla en iyi şekilde sürdürdüm. Önemli ve zorlu maçlara başlayacağımız sürece giriyoruz. Ben kendimi hazır ve fit tutmaya çalıştım. Bu süreçte herkesin yaptıkları benim için anlamlı. Bu takımın kaptanlarından olmaktan gurur duyuyorum. Mevzu kaptanlık bandını takmak değil takımın başarısı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.