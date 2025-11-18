Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Milano - Torino kaç kilometre? Milano - Torino arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Milano - Torino kaç kilometre? Milano - Torino arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İtalya'nın kuzeyinde yer alan Milano ve Torino, kültürel anlamda zengin olan iki şehirdir. İkisinin arasında da yolculuk yapan birçok kişi vardır. Bu noktada farklı ulaşım seçenekleri öne çıkar. Peki bu iki şehir arasına kara, tren veya uçak ile ne kadar sürede gidilir? Milano - Torino kaç kilometre? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

        Giriş: 18.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:47
        Milano - Torino kaç kilometre?
        Milano ve Torino, Kuzey İtalya’nın en önemli şehirlerinden ikisi olma bayrağına sahiptir. Milano şehri daha çok moda, tasarım ve iş dünyasının merkezi olarak öne çıkar. Diğer şehir olan Torino ise tarih, sanat ve otomotiv endüstrisi ile dikkat çeker. Milano’dan Torino’ya seyahat etmek isteyenler için kara, tren ve hava yolu seçenekleri mevcuttur. Peki Milano - Torino mesafe ne kadar?

        MİLANO - TORİNO ARASI KAÇ km?

        Milano - Torino kaç km? Sözü geçen iki şehir arasında hesaplanan kara yolu mesafesi, yaklaşık olarak 140 km olarak hesaplanmıştır. Bu yolculuğu yaparken A4 otoyolu kullanılabilir. Bu rota üzerinden özel araçla rahatlıkla gidilebilir.

        MİLANO - TORİNO ARASI MESAFE NE KADAR?

        Milano - Torino mesafe ne kadar? İki şehir arasındaki kuş uçuşu mesafeyi de merak ediyor olabilirsiniz. Bu mesafe, yaklaşık olarak 125 km olarak saptanmıştır. Kara yolu ile yolculuk yaklaşık ise 140 km sürer. En hızlı ve konforlu rota olarak ise A4 ve A21 otoyollarını kullanarak yola çıkabilirsiniz. Alternatif olarak bazı güzergâhlar küçük kasaba ve köylerden geçebilir. Bu, yolculuğun biraz daha uzun sürmesine neden olabilir.

        MİLANO - TORİNO ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Peki Milano - Torino ne kadar sürede gidilir? İşte konu ile ilgili detaylar;

        • Özel Araçla: Ortalama 1 saat 30 dakika ve 2 saat arası sürer.
        • Otobüsle: Yolculuk süresi yaklaşık 2 ile 2,5 saat civarındadır.
        • Trenle: Milano Porta Garibaldi veya Milano Centrale’den Torino Porta Susa’ya hızlı trenle 1 saat 30 dakikada ulaşmak mümkündür.
        • Uçakla: İki şehir arası uçuşlar olsa da kara ve tren yolculuğu genellikle daha pratiktir. Bunun nedeni, şehir merkezlerinden havalimanlarına transfer sürelerinin eklenmesidir.

        MİLANO - TORİNO ARASI NASIL GİDİLİR?

        Milano’dan Torino’ya ulaşım oldukça kolaydır ve çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlar arasından seçim yapabilirsiniz.

        Özel Araç ile Kara Yolundan Rota:

        • A4 ve A21 otoyolları üzerinden yaklaşık 140 km yol alınır.
        • Yol boyunca dinlenme tesisleri ve restoranlar mevcuttur.
        • Trafik yoğunluğuna göre 1,5 ya da 2 saatte varabilirsiniz.

        Otobüs ile Yolculuk:

        • Milano’dan Torino’ya her gün otobüs seferleri yapılır.
        • Yolculuk süresi otobüs firmasına ve durak sayısına göre 2 saat ya da 2,5 saat arasında değişir.

        Tren ile Yolculuk:

        • Hızlı trenlerle Milano’dan Torino’ya doğrudan ulaşım sağlanabilir.
        • Tren yolculuğu yaklaşık 1 saat 10 dakika sürer.
        • Manzaralı yolculuk isteyenler için ideal bir seçenektir. Yol boyunca doğa manzaraları izlenebilir.

        Uçak ile Yolculuk:

        • Milano Malpensa veya Linate Havalimanı’ndan Torino Havalimanı’na uçuşlar yapılabilir.
        • Şehir merkezine ulaşım süreleri de dahil edildiğinde toplam yolculuk kara veya tren yolculuğundan daha uzun olabilir.
        • Uçak yolculuğu, birçok kişi tarafından daha konforlu bulunmuştur.

        MİLANO’DA GEZİLECEK YERLER

        • Duomo di Milano
        • Galleria Vittorio Emanuele II
        • Sforza Kalesi
        • Santa Maria delle Grazie
        • Brera Sanat Bölgesi
        • Navigli Kanalı

        TORİNO’DA GEZİLECEK YERLER

        • Mole Antonelliana
        • Egyptian Museum (Mısır Müzesi)
        • Piazza Castello
        • Palazzo Reale di Torino
        • Turin Cathedral ve Shroud of Turin
        • Parco del Valentino
        • Via Roma
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
