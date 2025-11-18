Milano - Torino kaç kilometre? Milano - Torino arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Milano ve Torino, Kuzey İtalya’nın en önemli şehirlerinden ikisi olma bayrağına sahiptir. Milano şehri daha çok moda, tasarım ve iş dünyasının merkezi olarak öne çıkar. Diğer şehir olan Torino ise tarih, sanat ve otomotiv endüstrisi ile dikkat çeker. Milano’dan Torino’ya seyahat etmek isteyenler için kara, tren ve hava yolu seçenekleri mevcuttur. Peki Milano - Torino mesafe ne kadar?

MİLANO - TORİNO ARASI KAÇ km?

Milano - Torino kaç km? Sözü geçen iki şehir arasında hesaplanan kara yolu mesafesi, yaklaşık olarak 140 km olarak hesaplanmıştır. Bu yolculuğu yaparken A4 otoyolu kullanılabilir. Bu rota üzerinden özel araçla rahatlıkla gidilebilir.

MİLANO - TORİNO ARASI MESAFE NE KADAR?

Milano - Torino mesafe ne kadar? İki şehir arasındaki kuş uçuşu mesafeyi de merak ediyor olabilirsiniz. Bu mesafe, yaklaşık olarak 125 km olarak saptanmıştır. Kara yolu ile yolculuk yaklaşık ise 140 km sürer. En hızlı ve konforlu rota olarak ise A4 ve A21 otoyollarını kullanarak yola çıkabilirsiniz. Alternatif olarak bazı güzergâhlar küçük kasaba ve köylerden geçebilir. Bu, yolculuğun biraz daha uzun sürmesine neden olabilir.