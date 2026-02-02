Habertürk
        Milas'ta kadın cinayeti! Çalıştığı markete giderken katledildi! | Son dakika haberleri

        Milas'ta kadın cinayeti! Çalıştığı markete giderken katledildi!

        Muğla'nın Milas ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Olayda, çalıştığı markete giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Özlem Arslan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:56 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:56
        Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı markete giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Özlem Arslan (39) yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        SALDIRGAN ARANIYOR

        Olay, saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan Özlem Arslan evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özlem Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

