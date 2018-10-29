Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bakan Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını şu sözlerle kutladı:

“Cumhuriyet nedir? Niçin bayram olarak kutluyoruz?” diye soracak bugün çocuklarımız bizlere.

“Cumhuriyet, Türk milletinin tarih şeridinde, 20. yüzyılın başlarında durdurduğu zamandır.” diyecek ve ekleyeceğiz:

Onca yıl dünyanın denizlerini vira vira dolaşıp sonunda bir posta vapuru olarak İstanbul’un sularına demirleyen Bandırma’nın küheylan kesilmesidir Samsun Limanı’nda.

Cumhuriyet, “Ya İstiklal ya ölüm!” diyen Amasyalılardır, Erzurumlulardır, Sivaslılardır.

“Buraya niçin geldiniz? Fikrinizde sabit misiniz?” diye soran Paşaya, “Millet uğrunda can vermeye geldik, and olsun!” diyen Ankaralı seymenlerdir.

Futbolcularından Ahmet Şefik, Muharrem Ali ve Süleyman Hüsmen’in şehit düştüğü ve 1930’larda adı Ankara Gücü olacak olan Turan Sanatkârane Gücü futbol takımıdır.

Gördesli Makbule, Antepli Şahin Bey, Sütçü İmam, Ömer Halisdemir ve daha nice adsız, kefensiz kahramandır.

Ön sözü Çanakkale olan bir destandır.

“Hâkimiyet bilâ kayd-ü şart milletindir” diyen Gazi Mustafa Kemal’dir.

Cumhur’dur, millî iradenin söylecek sözü, yüreklere dokunuşudur diyeceğiz.

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller için nice 95 yıllara...

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