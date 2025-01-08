"Milletten saklayacak planımız yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Devlet aklı yine vatanı teslim edecek hale düştüyse bize düşen Türk milletinin aklına dönmektir. Çünkü millet, kendini devlet zannedenlerden büyüktür" dedi.

DHA'nın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Bütün bir 2024 yılını acı tecrübelerle geçirdik. İktidar, vatandaşa karşı hiçbir vaadini yerine getirmediği gibi ne yasal ne anayasal ne insani ne de vicdani hiçbir vazifesini de umursamadı. Acılara kör, çığlıklara sağır kaldılar. Bu sessizliğin hayra alamet olmadığını, 85 milyondan esirgenen şefkat elinin yine 85 milyondan esirgenen umut hakkının 22 Ekim'de teröristbaşına verilmesiyle hep birlikte tecrübe ettik" dedi.

REKLAM "DEVLET AKLI DİYE YUTTURULAN BİR DELİRMİŞLİK HALİ" Devleti sevk ve idare eden iktidar ve ortaklarının, Türk milletine karşı bir kalkışma içerisinde olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "15 Temmuz neyse 22 Ekim 2024 tarihinde başlatılan 'Kirli eller süreci' de bizim için aynıdır. Çünkü hem devlet hem de toplum aynı anda büyük bir girdabın adeta bir kara deliğin içerisinde atılmıştır. Yaklaşık 3 aydır devam eden bu kalkışma, aslında kafalarında huniyle gezen bir avuç adama, 'Aman hünkarım, kafanızdaki olsa olsa taçtır, tuğdur' demekle görevli dalkavuklar eliyle 'devlet aklı' diye yutturulan bir delirmişlik halidir. Ancak gülüp geçemeyeceğimiz, 'Aman' deyip bırakamayacağımız bir deliliktir bu. Bugün iktidar, avanesi ve ortakları, bebek katiliyle aynı noktaya gelmiş durumdadır. Görüldüğü ve işitildiği üzere Beştepe, Balgat ve İmralı aynı hedef ve gayeyle birleşmiş, bir araya gelmiştir. Soru artık onların niyetleri ve hedeflerine dair değildir. Soru aklında, kalbinde ve ruhunda Atatürk'e şükran, sevgi ve minnet besleyenlerin Cumhuriyetin vatandaşı ve Türk milletinin bir mensubu olmaktan onur ve gurur duyanların ne yapacakları, neye karar verecekleri ve hangi adımı atacakları meselesidir" diye konuştu.

"MONDROS'U MÜTAREKE EDENLERLE AYNI AKIL" Devletin, devleti yönetenlerce yıkılmakta olduğunu aktaran Dervişoğlu, "Bunların 'devlet aklı' dedikleri şey, Mondros'u mütareke edenlerle, Sevr'i imza edenlerle aynı akıldır. Onlar da vatanı işgalcilere teslim ederken devlet aklıyla hareket etmekteydiler. İşte bizlere düşen görev, o paçavraları da onları imzalayanları da dün nasıl yırtıp attıysak, bugün de aynı ruh ve şuurla harekete geçmektir. Devlet aklı yine vatanı teslim edecek hale düştüyse bize düşen Türk milletinin aklına dönmektir. Çünkü millet, kendini devlet zannedenlerden büyüktür" dedi.

"MİLLETTEN SAKLAYACAK PLANIMIZ YOK" Dervişoğlu, ihanet şebekeleriyle, millet ve Cumhuriyet düşmanlarıyla, kapalı kapılar ardında hiçbir görüşme ya da müzakere yapmayacaklarını belirterek, "Bizim bu büyük milletten saklayacak bir planımız yok. Her şey bu milletin bilgisi dahilinde ve kamuoyuna açık bir biçimde yaşanacaktır. Beni bu salonda dinleyen dava arkadaşlarım ve ekran başında izleyen vatandaşlarım da iyi anlasınlar. Bu nesebi gayrı sahih planı, Mondros gibi Sevr gibi yırtıp atmak için sokaklarda, meydanlarda, Meclis'te, nerede ve nasıl gerekiyorsa her yerde mücadele etmek dönemi başlamıştır. Parolamız bellidir; Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Türk milletini böldürmeyeceğiz. Cumhuriyetin niteliklerini değiştirtmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"BU PARTİ FOTOĞRAF STÜDYOSU DEĞİLDİR" Dervişoğlu, partisinde yaşanan milletvekili istifaları ile ilgili şöyle konuştu: "Vatandaşlarımıza olduğu kadar, seçmenimize karşı da bir sorumluluğumuz olduğu unutulmamalıdır. Bunun hilafına bir hareket planı olan, başka türlü hesapları olan veya İYİ Parti seçmeni dışında hesap verdiği başka bir makamı olan varsa bilsin ki aramızda yeri yoktur. Çünkü milli mücadele zamanı ihanete merhamet yoktur. Seçildiği oyların ne manaya geldiğini hala bilmeyen varsa, o seçmenlerin verdiği Meclis vazifesinin neyi gerektiğini anlamayan yahut bu mücadeleyi vermek yerine bundan kaçmayı tercih edenler varsa, size açık olan kapıların nereler olduğu malumdur. O kapılarda, yakasında taşıdığı milletvekili rozetinin ağırlığını kuyumcu tartısındaki rakamdan ibaret görenlere aynı tartıyla gramajı yüksek rozetler takmak isteyenler de vardır. Bize, cesareti ve şerefi 3 gram olanlar lazım değildir. Bu parti siyasetçiyim diye poz kesmeye çalışanların fotoğraf stüdyosu değildir."