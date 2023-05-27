Milletvekili seçimleri kesin sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin sonuçları için gözler Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) çevrildi. İl seçim kurulunun kararlarına karşı YSK’ya itiraz süreci 24 Mayıs Çarşamba günü sona erdi. Muhalefet çevrelerinden gelen "Kesin sonuçlar neden açıklanmıyor?” eleştirileri YSK temsilcileri yanıt verdi. Habertürk’e konuşan YSK kaynakları, bu eleştirilere karşı takvime uygun ilerlendiğini belirtti. Takvime göre, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından açıklanacak.

Milletvekili seçimlerine ilişkin 4 aşamalı bir itiraz süreci yürütülüyor. 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurulları 16 Mayıs tarihine kadar itirazları topladı. Verilen kararlar uyarınca bu kez itirazları 19 Mayıs tarihine kadar il seçim kurulları toplayarak karara bağladı. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu, seçim kurulları kararlarına karşı itirazları 24 Mayıs saat 17.00’a kadar kabul etti.