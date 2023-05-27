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Milletvekili seçimleri kesin sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonucu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından ilan edilecek. Olağanüstü itiraz sürecinin yarın tamamlanmasının ardından YSK kesin sonuçları ilan edecek

Milletvekili seçimleri kesin sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin sonuçları için gözler Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) çevrildi. İl seçim kurulunun kararlarına karşı YSK’ya itiraz süreci 24 Mayıs Çarşamba günü sona erdi. Muhalefet çevrelerinden gelen "Kesin sonuçlar neden açıklanmıyor?” eleştirileri YSK temsilcileri yanıt verdi. Habertürk’e konuşan YSK kaynakları, bu eleştirilere karşı takvime uygun ilerlendiğini belirtti. Takvime göre, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından açıklanacak.

Milletvekili seçimlerine ilişkin 4 aşamalı bir itiraz süreci yürütülüyor. 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurulları 16 Mayıs tarihine kadar itirazları topladı. Verilen kararlar uyarınca bu kez itirazları 19 Mayıs tarihine kadar il seçim kurulları toplayarak karara bağladı. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu, seçim kurulları kararlarına karşı itirazları 24 Mayıs saat 17.00’a kadar kabul etti.

"OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ SÜRECİ YÜRÜTÜLÜYOR"

İtiraz sürecinin dördüncü aşamasında da Yüksek Seçim Kurulu olacak. Önceki seçimlerde olduğu gibi ve 298. sayılı yasanın 130. maddesinde belirtilen süreler uyarınca, 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri için de olağanüstü itiraz süreci yürütülüyor. Bu süre, 21 Mayıs Pazar günü başladı. 28 Mayıs tarihinde saat 17.00’a kadar itirazlar gerçekleştirilebilecek.

KESİN SONUÇLAR SEÇİMDEN SONRA AÇIKLANACAK

Takvim kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleriyle aynı gün olağanüstü itiraz süreci sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu, itiraz sürecinin sona ermesiyle birlikte YSK’ya yapılan tüm itirazları karara bağlamak için toplanacak. 298. sayılı yasanın 130. maddesi kapsamında, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin sonrasında açıklanacak.

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