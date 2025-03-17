Milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
A Milli futbol takımı, UEFA Uluslar Ligi play off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar nedeni ile Süper Lig'e ise ara verilecek. Bu kapsamda futbolseverler lige ne kadar ara verileceğini araştırıyor. Peki, milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının bitimiyle milli ara sürecine girildi. Bu kapsamda ay yıldızlılar, 20 Mart'ta Macaristan'ı ağırlayacak. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi'nde hafta boyunca birbirinden önemli grup maçları oynanacak. Peki, milli ara kaç gün sürecek? İşte, Süper Lig ve milli ara tarihleri...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Süper Lig'e, Uluslar Ligi maçları sebebiyle ara verilecek. Milli ara 17 Mart 2025 tarihinde başlarken 27 Mart tarihinde sona erecek.
Süper Lig'de haftanın açılış maçları 28 Mart Cumartesi günü Antalyaspor- Alanyaspor ve Kayserispor- Hatayspor arasında 16.00'da oynanacak.
Süper Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 gibi dünyanın en çok takip edilen liglerinde de milli ara sebebiyle maçlar oynanmayacak.