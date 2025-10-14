Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?
Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle birçok ligde maçlara ara verildi. A Milli Futbol Takımı milli arada Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Milli maçların ardından, milli aranın sona ereceği ve Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçları ile devam edecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?" İşte İşte Süper Lig 9. hafta fikstürü...
Milli ara, Türkiye - Gürcistan maçının ardından sona eriyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle Süper Lig, Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi araya girdi. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig 9. hafta maçları ile başlayacak. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...
MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında liglere 5 Ekim pazar günü ara verildi. A Milli Takım milli arada Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
A Milli Futbol Takımı, son maçına 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile çıkıyor. Bu maçın ardından Süper Lig'de 9. hafta 18 Ekim Konyaspor - Kocaelispor maçı ile başlayacak.
9. hafta fikstür
18 Ekim
Konyaspor - Kocaelispor (14:30)
Beşiktaş - Gençlerbirliği (17:00)
ÇAYKUR Rizespor - Trabzonspor (17:00)
Başakşehir - Galatasaray (20:00)
19 Ekim
Kayserispor - Samsunspor (14:30)
Alanyaspor - Göztepe (17:00)
Gaziantep - Antalyaspor ( 17:00)
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ( 20:00)
20 Ekim
Eyüpspor - Kasımpaşa (20:00)