Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?

        Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle birçok ligde maçlara ara verildi. A Milli Futbol Takımı milli arada Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Milli maçların ardından, milli aranın sona ereceği ve Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçları ile devam edecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?" İşte İşte Süper Lig 9. hafta fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 21:07 Güncelleme: 14.10.2025 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli ara, Türkiye - Gürcistan maçının ardından sona eriyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle Süper Lig, Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi araya girdi. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig 9. hafta maçları ile başlayacak. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...

        2

        MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında liglere 5 Ekim pazar günü ara verildi. A Milli Takım milli arada Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

        3

        A Milli Futbol Takımı, son maçına 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile çıkıyor. Bu maçın ardından Süper Lig'de 9. hafta 18 Ekim Konyaspor - Kocaelispor maçı ile başlayacak.

        4

        9. hafta fikstür

        18 Ekim

        Konyaspor - Kocaelispor (14:30)

        Beşiktaş - Gençlerbirliği (17:00)

        ÇAYKUR Rizespor - Trabzonspor (17:00)

        Başakşehir - Galatasaray (20:00)

        5

        19 Ekim

        Kayserispor - Samsunspor (14:30)

        Alanyaspor - Göztepe (17:00)

        Gaziantep - Antalyaspor ( 17:00)

        Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ( 20:00)

        6

        20 Ekim

        Eyüpspor - Kasımpaşa (20:00)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu!
        Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu!
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"