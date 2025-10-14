Milli ara, Türkiye - Gürcistan maçının ardından sona eriyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle Süper Lig, Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi araya girdi. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig 9. hafta maçları ile başlayacak. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...