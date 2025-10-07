Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MİLLİ ARA TARİHLERİ | Milli ara ne zaman bitecek, kaç gün sürecek, ligler ne zaman başlayacak?

        Süper Lig'de milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

        Süper Lig'de milli ara 8. hafta maçlarının ardından başladı. A Milli Futbol Takımı, milli arada Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçları kapsamında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak. Milli ara sebebiyle Süper Lig karşılaşmaları bir süre oynanamayacak. Bu kapsamda milli aranın sona ereceği ve lig maçlarının başlayacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?" İşte milli ara tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 20:42 Güncelleme: 07.10.2025 - 20:42
        A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçları kapsamında iki önemli maça çıkıyor. Ay-yıldızlılar 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda, 14 Ekim'de Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından milli araya girdi. Milli aranın sona ermesinin ardından lig heyecanı 9. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, kaç gün sürecek, ligler ne zaman başlayacak?" İşte detaylar...

        MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN?

        2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında liglere 5 Ekim pazar günü ara verildi. A Milli Takım milli arada Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

        A Milli Takım, 11 Ekim'de Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

        14 Ekim'de ise Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek.

        MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

        11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

        14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

        15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

        18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

        MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

        Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

        Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

        Orta saha: Atakan Karazor, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu

        Forvet: İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül

