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        Haberler Spor Diğer Atletizm Milli atlet Sultan Haydar'a 30 ay men cezası! - Diğer Haberleri

        Milli atlet Sultan Haydar'a 30 ay men cezası!

        Milli atlet Sultan Haydar, doping testini kaçırması nedeniyle Dünya Atletizm Dürüstlük Birimi tarafından 30 ay spordan men edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:26 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:26
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        Milli atlete 30 ay men cezası!
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        Dünya Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU), Sultan Haydar'ın doping testini kaçırması nedeniyle yapılan inceleme sonrası 30 ay spordan men etti.

        Yayınlanan raporda milli atlet Sultan Haydar’ın 31 Ocak 2024'ten itibaren 2 yıl 6 ay boyunca Numune Toplama İşlemi'nden Kaçınma, Reddetme veya Teslim Etmeme nedeniyle yasakladı. DQ sonuçları 31 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak denildi.

        Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan 07-06- 2024 tarihinde yapılan açıklamada, '2.21.27'lik derecesiyle kadınlarda Türkiye rekoru sahibi Sultan Haydar'ın doping testini kaçırması nedeniyle 2024 yılında Avrupa şampiyonası kadrosundan çıkarılmıştır' denilmişti.

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