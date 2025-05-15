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        Haberler Spor Diğer Atletizm Milli atletler'den Özbekistan'da 4 madalya - Diğer Haberleri

        Milli atletler'den Özbekistan'da 4 madalya

        Özbekistan'da düzenlenen UNG Meeting Yarışması'nda milli atletler 2'si altın olmak üzere 4 madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:57
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        Milli atletler'den Özbekistan'da 4 madalya!
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        Milli atletler, Özbekistan'da düzenlenen UNG Meeting Yarışması'nda 2'si altın olmak üzere 4 madalya kazandı.

        Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te düzenlenen turnuvada milli sporcular 2 altın, 2 gümüş madalya aldı.

        Erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı ve kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz altın madalya kazandı. Kadınlar cirit atmada Esra Türkmen, gülle atmada ise Emel Dereli gümüş madalyanın sahibi oldu.

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