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        Haberler Spor Diğer Bilardo Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da dünya şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da dünya şampiyonu oldu

        Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 00:31 Güncelleme: 16.09.2024 - 00:31
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        Milli bilardocu Seymen Özbaş'tan büyük gurur
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        Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Blois kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

        Finalde Güney Koreli rakibi Yeongyun Jo'yu 35-28 yenen Seymen Özbaş, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

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