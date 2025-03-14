Milli boksör Hatice Akbaş Dünya Şampiyonası'nda finalde!

Sırbistan'da devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Hatice Akbaş, 54 kilo yarı finalinde Taylandlı Natnicha Chongprongklang karşısında 4-1 galip gelerek finale yükseldi.

2022 dünya şampiyonu ve 2024 Paris Olimpiyatları ikincisi olan Hatice Akbaş, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın 54 kilo yarı finalinde Taylandlı Natnicha Chongprongklang ile karşılaştı. Hatice Akbaş, maçın ilk raundunu 5-0 kazandı, ikinci raundunu ise 4-1 kaybetti. Milli boksör son raundu 4-1 ve maçı da 4-1 kazanarak finale yükseldi.

Hatice Akbaş, pazar günü akşam seansında Faslı Widad Bertal ile karşılaşacak