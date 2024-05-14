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        Haberler Gündem Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıkarak dahiliye servisine alındı

        Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıkarak dahiliye servisine alındı

        Malatya'da antrenman yaparken yılan tarafından ısırılan milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıkarak dahiliye servisine alındı. Topuz, "Biraz uzun sürecek, çünkü yılanın ısırdığı yer tam kas. Kası ısırdığı için biraz iyileşme durumu uzun sürecek. Ama inşallah ondan sonra daha iyi döneceğim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:19
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        Milli boksör yoğun bakımdan çıktı
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        Malatya'da kırsal bir mahallede antrenman yaparken yılan tarafından ısırılan 24 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıktı.

        Milli sporcu, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından dahiliye servisine alındı.

        Rabia Topuz, AA muhabirine, yoğun bakımdan çıktığını belirterek, "Şu an servisteyim. Bir şey olmazsa yarın Allah'ın izniyle taburcu olma durumum var. Maalesef antrenman sırasında bir talihsizlik yaşadım. Çok şükür o tehlikeyi atlattım. Yoğun bakımda yılanın zehrine karşı panzehir verildi. O panzehirle çok şükür daha iyi durumdayım." diye konuştu.

        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda Haberi Görüntüle

        "İYİLEŞME UZUN SÜRECEK"

        Hemen ringlere dönemeyeceğini aktaran Rabia Topuz, "Biraz uzun sürecek, çünkü yılanın ısırdığı yer tam kas. Kası ısırdığı için biraz iyileşme durumu uzun sürecek. Ama inşallah ondan sonra daha iyi döneceğim." ifadelerini kullandı.

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        Her sporcunun hayalinin olimpiyatlar olduğunu dile getiren Rabia, şunları kaydetti:

        "Benim de en büyük hayalim olimpiyatlar. Tabii bundan önce tamamlamam gereken bir Avrupa ve dünya şampiyonası var. Şu an odaklandığım, en istediğim şey dünya şampiyonası. Dünya şampiyonu olduğum zaman inşallah bir olimpiyat göreceğim."

        Rabia Topuz, Türkiye Boks Federasyonuna, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Fenerbahçe Kulübüne, İnönü Üniversitesine ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

        Milli boksör, geçen hafta, Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisinde antrenman sırasında yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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