Bakan Selçuk öğrencilere mektup kaleme aldı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine mektup yazdı.
Selçuk ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik e-okul sisteminden mektup yolladı.
İlkokul öğrencileri için kaleme aldığı mektubuna, "Sevgili Öğrencim" hitabıyla başlayan Selçuk, öğrencilere, şu ifadelerle seslendi: "Yaşamında yepyeni bir sayfa açtın. Okulunla, öğretmeninle ve yeni arkadaşlarınla tanıştın. Yeni bilgiler öğrendin, arkadaşlarınla vakit geçirdin, bazen yoruldun, evini özledin, dinlenmek istedin. Biliyorum ki bu tatili hak ettin. Tatilde gönlünce dinlen, oyunlar oyna, eğlen ve ailenle vakit geçir. Enerjini tekrar topladığında seni okulda heyecanla bekliyor olacağız. İyi tatiller çocuğum..."
"GELDİĞİN YER SADECE 'OKUL' DEĞİL"
Ortaokul öğrencilerine yönelik yazdığı mektubuna ise Bakan Selçuk, öğrencilerin okul yaşamında yepyeni bir sayfa daha açtıklarını belirterek başladı.
Öğrenme yolculuğundaki bu yeni aşamaya başlarken, bazı çocukların oyundan, eğlenceden vazgeçerek okula geldiklerini belirten Selçuk, "Bilmeni isterim ki geldiğin yer sadece 'okul' değil. Sen kendine geliyorsun. Bilgiye ve beceriye geliyorsun. Kendini daha bilgili, daha iyi yetişmiş, daha anlamlı bir insan kılmak için okula geliyorsun. Yürüdüğün yol, hiç de kolay bir yol değil. Bu yüzden yoruluyor, zaman zaman zorlanıyor ve sıkılıyorsun. Seni anlıyor ve tüm çabaların için teşekkür ediyorum. Bu zorlu yolun ilk dönemini birlikte tamamladık. Bu tatil, senin kendini dinlemen, dinlenmen, eğlenmen ve yenilenerek gelmen için... Tatilin sonunda hepimiz senin için burada bekliyor olacağız. İyi tatiller çocuğum..." ifadelerini kullandı.
"MUHTEŞEM BİR YAŞAM KONSERİNİN PROVA KAYITLARI..."
Bakan Selçuk, lise öğrencilerine yönelik kaleme aldığı mektubuna ise "Öncelikle hayatının en kıymetli yılları olan gençlik yıllarını bizimle paylaştığın için teşekkür ederim" ifadeleriyle giriş yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mektubunda şunları yazdı: "Burayı büyük koşudan önceki antrenman sahası, ışıklı sahne gösterilerinin sahne arkası, muhteşem bir yaşam konserinin prova kayıtları olarak algılamanı isterim. Çünkü hiçbir başarılı müzisyen yoktur ki konsere yıllarca müzik yapmadan, aylarca çalışmadan, günlerce prova yapmadan çıkmış olsun. Şunu unutma; onu coşkuyla alkışlayanlar, konserde geçirdikleri keyifli vakti değil, sanatçının kendini gerçekleştirmek için harcadığı zamanı alkışlarlar.
Okul sıralarında geçirdiğin vakit, senin ileriki hayatında yaşayacağın başarıların provası niteliğindedir. Mezun olduğunda, en büyük alkış senindir. Biliyorum ki bütün sınıf yoruldunuz ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Dinlenin, eğlenin, gezin, gülün, yaşayın. Tatil sizindir."
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