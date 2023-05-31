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Milli Eğitim Bakanlığı ve Baykar'dan mesleki eğitimde iş birliği

İstanbul'da savunma, havacılık ve uzay alanında ilk olacak Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) açılışı için imza töreni düzenlendi. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çok önemli bir arefede olduklarına dikkat çekerek "İlk kez bu okulumuzda, tüm öğrenciler, ki 50 öğrenci alacağız. Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak" dedi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Baykar'dan mesleki eğitimde iş birliği
DHA

Milli Eğitim Bakanlığı ile Baykar arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışına ilişkin Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Baykar'ın Arnavutköy'deki yerleşkesinde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimciler ve davetliler katıldı. Törende, Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik protokolü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Haluk Bayraktar imzaladı.

Programda konuşan Bakan Özer, mesleki eğitimde Türkiye'nin yaşadığı süreçlere dikkat çekti. Bakan Özer, "Savunma sanayi hamlelerinin en itici gücü olan Baykar grubunun içerisinde bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için Baykar Milli Teknoloji Meslek Lisesi'nin kurulmasıyla ilgili çok önemli bir arefedeyiz" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖR TEMSİLCİLERİ GELİN, MESLEKİ EĞİTİMİ BİRLİKTE DİZAYN EDELİM"

Bakan Özer konuşmasında kat sayı uygulamasına değinerek, "Bu uygulamanın amacı meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engellemekti. Aslında bu amaç, gizli bir amacı, örtük bir niyeti barındırıyordu. O örtük niyet, akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşmasıydı. Dolayısıyla mesleki eğitimin çok dezavantajlı bir hale gelmesi. Mesleki eğitim dezavantajlı hale geldiği zaman 21'inci yüzyılın becerilerine sahip yetkinliklerine, donanımına sahip insan kaynağı yetiştirmede eğitim sistemi başarılı olamayacaktı. Bunu başarılı kılamadığınız zaman ne olacaktı, iş gücü piyasası nitelikli insan kaynağına erişimle ilgili ciddi sıkıntı yaşayacaktı. Bunların hepsi Türkiye'de gerçekleşti. Bizim yaptığımız şey şuydu. 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda olduğu gibi ana istihdam kaynağı artık devletteydi. Devlet, istihdam kaynağından çekilmiş, kendi gerçek fonksiyonlarına dönmüş. Artık özel sektör, serbest piyasa iş gücü dinamiklerini belirlemeye başlamıştı. O zaman yapmamız gereken şey sektör temsilcileriyle birlikte mesleki eğitimi yeniden inşa etmek. Özel sektörden istediğim şey şu oldu. Bize bina yapmayın, laboratuvar yapmayın, bütçemiz var. Son 20 yılda eğitim her zaman bütçeden en büyük payı aldı. Son 20 yılda eğitimde erişim problemi çözüldü, antidemokratik uygulamalar kaldırıldı, fırsat eşitliğiyle ilgili çok sayıda sosyal politika istikrarlı bir şekilde uygulandı. Bizim istediğimiz şey şuydu, sektör temsilcileri gelin, mesleki eğitimi birlikte dizayn edelim. İstihdama öncelik tanıyalım. Gördük ki, tüm sektör temsilcilerinin beklediği şey bu. Onlar da tüm süreçlerde aktif olarak yer almak istiyorlar. Çok kısa sürede bir anda sektörün güçlü temsilcilerinin mesleki eğitim alanına girdiklerine tanıklık etti Türkiye. Bu adımlarla artık meslek liseleri hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin eğitim destinasyonu olmaktan çıktı, gençlerimizin yerleşmek için birbiriyle rekabet ettiği bir lise türüne, eğitim türüne dönüştü" dedi.

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