Milli futbolcu Merih Demiral ikinci kez baba oluyor

Milli futbolcu Merih Demiral ikinci kez baba oluyor

Sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcu Merih Demiral, 2021 yılında İsviçreli model Heidi Lushtaku ile dünyaevine girmişt.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Nisan 2022'de ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşadı. Bir oğulları olan ünlü çift, bebeklerine Kais Ömer adını verdi.

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İKİNCİ KEZ ANNE VE BABA OLUYORLAR

Mutlu birkliteliklerine devam eden Merih Demiral ve Heidi Lushtaku çiftinden müjdeli yeni bir geldi. Obejtiflere poz veren ikili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni video ile ikinci kez anne ve baba olacaklarını duyurdu.