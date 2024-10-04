Türkiye Karadağ maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile mücadele edecek. İlk maçta Galler ile berabere kalan Ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Milliler, grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. UEFA Uluslar Ligi milli maç tarihi araştırılırken A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Karadağ maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…