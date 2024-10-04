Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ 2024: Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye, 3. maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini almak istiyor. A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Karadağ maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile mücadele edecek. İlk maçta Galler ile berabere kalan Ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Milliler, grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. UEFA Uluslar Ligi milli maç tarihi araştırılırken A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Karadağ maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        2

        TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek.

        Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

        3

        TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

        4

        A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

        A Milli Futbol Takımı'nın, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

        Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

        Karadağ ve İzlanda mücadelelerinin 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

        Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)

        5

        A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

        14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

        16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ – Türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan