Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye, 3. maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini almak istiyor. A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?
Türkiye Karadağ maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile mücadele edecek. İlk maçta Galler ile berabere kalan Ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Milliler, grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. UEFA Uluslar Ligi milli maç tarihi araştırılırken A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Karadağ maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek.
Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Futbol Takımı'nın, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
Karadağ ve İzlanda mücadelelerinin 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ – Türkiye