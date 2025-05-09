Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'teki başarılı performansının ardından gözünü 2026 Dünya Kupası'na dikti. Turnuvaya katılmak için Eylül ayında başlayacak Avrupa Elemeleri büyük heyecana sahne olacak. Türkiye, E Grubu'ndaki ilk iç saha maçında güçlü rakibi İspanya'yı konuk edecek. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmanın tarihini ve yayın detaylarını merakla bekliyor. İşte detaylar...
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı, milli heyecan yeniden yükseliyor. Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak A Milli Takımımız, eylül ayında ilk büyük sınavını verecek. EURO 2024'ün şampiyonu İspanya ile oynanacak mücadele, grup aşamasının en dikkat çeken maçlarından biri olacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev randevuya dair detaylar netleşmeye başladı. İşte merak edilenler...
TÜRKİYE İSPANYA MİLLİ MAÇ NEREDE OYNANACAK?
TFF İspanya ile iç sahada olacak maçın gerçekleşeceği stadı duyurdu. Dünya Kupası Türkiye İspanya maçı Konya’da oynanacak. EURO 2024 Şampiyonu İspanya, 7 Eylül 2025 Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda A Millilerimizin konuğu olacak.
DÜNYA KUPASI TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?
A Millî Takımımız, E Grubu'nda iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak. Dünya Kupası Türkiye İspanya milli maçı 7 Eylül Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21:45’te ekrana gelecek.
A MİLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
A Millî Takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan karşısına çıkacak. Başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.
İspanya maçı 7 Eylül Pazar Günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
İspanya ardından üçüncü maç ise 11 Ekim 2025 tarihinde Bulgaristan ev sahipliğinde olacak.