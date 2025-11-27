Dünya Kupası için geri sayım sürerken A Milli Futbol Takımı’nın play-off eşleşmesi belli oldu. Heyecanla takip edilen Zürih’teki kura töreninde Türkiye, yarı finalde Romanya ile eşleşti. Kendi sahasında oynayacağı bu maç, millilerin Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek nitelikte. Kritik karşılaşmanın tarihi ve saati ise futbol gündeminin en çok merak edilen konuları arasında. Detaylar haberimizde...