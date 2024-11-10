Milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı yaklaşıyor!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekip, sıradaki maçlarında Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye, en yakın rakibi 8 puanlı Galler'in hemen önünde yer alıyor. Dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Milli Takım, Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte Türkiye - Galler maçı yayın bilgisi...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki başarılı performansıyla öne çıkıyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden milli takım, 10 puanla zirvede yer alıyor. Beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i Kayseri’de konuk edecek olan milliler, büyük bir heyecanla bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise Türkiye-Galler mücadelesinin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu önemli milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek. Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla liderlik koltuğuna oturan milliler, beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i Kayseri’de ağırlayacak. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor. Peki, bu heyecan dolu milli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte ayrıntılar…
TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024
1- TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye