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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ 2024: Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli takım maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Galler Uluslar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, beşinci maçında Galler'i ağırlayacak. Grupta oynadığı dört maçta üç galibiyet, bir beraberlik alan Ay-yıldızlılar, yenilmezliğini devam ettirmek istiyor. Topladığı 10 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takımı, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye - Galler maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:19
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        Türkiye- Galler maçı ne zaman?
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı Galler ile karşı karşıya gelecek. Topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Montella'nın öğrencileri, Galler karşısında hata yapmak istemiyor. Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye - Galler maçı tarihi ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

        TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek.

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        Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

        TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

        A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

        16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

        UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024

        1-TÜRKİYE 10 PUAN

        2- GALLER 8 PUAN

        3- İZLANDA 4 PUAN

        4- KARADAĞ 0 PUAN

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