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        Haberler Spor Motor Sporları Milli motosikletçiler, Avustralya'da sahne alacak! - Motor Sporları Haberleri

        Milli motosikletçiler, Avustralya'da sahne alacak!

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda motor sesleri Avustralya'da yükselmeye başlayacak. Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, organizasyonda sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:33
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        Milli motosikletçiler, Avustralya'da yarışacak!
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        Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun perdesi Avustralya'da açılacak.

        Avustralya'daki Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek sezonun ilk etabında, yarın TSİ 05.00'te superpole, TSİ 08.00'de ise hafta sonunun ilk yarışı yapılacak.

        Motosikletçiler, 23 Şubat Pazar günü ise TSİ 05.00'te superpole ve TSİ 08.00'de hafta sonunun ikinci yarışı için piste çıkacak..

        TOPRAK RAZGATLIOĞLU ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

        Son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üçüncü zaferi için mücadele edecek.

        ROKiT BMW Motorrad takımı adına yarışacak Toprak, organizasyonda 2021 ve 2024'te olmak üzere iki defa zafere ulaştı.

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        Milli motosikletçi, bir kez daha sezonu birinci bitirmesi halinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda en az üç şampiyonluk elde eden 4 isimden biri olacak.

        BAHATTİN SOFUOĞLU İLK KEZ YARIŞACAK

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kariyerinde ilk kez Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak.

        Daha önce Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Bahattin, Superbike'ta Yamaha Motoxracing takımı adına piste çıkacak.

        ŞAMPİYONANIN EN BAŞARILI PİLOTU JONATHAN REA

        Büyük Britanyalı sürücü Jonathan Rea, 6 şampiyonlukla (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) organizasyonun en başarılı pilotu olarak göze çarpıyor.

        Organizasyonda Büyük Britanyalı Carl Fogarty'nin 4, Avustralyalı Troy Bayliss'in ise 3 şampiyonluğu bulunuyor.

        Rea, şampiyona tarihinde 119 zaferle en çok yarış galibiyeti alan pilot olarak da öne çıkıyor.

        İspanyol Alvaro Bautista 63 ve Fogarty 59 yarış galibiyetiyle Rea'yı takip etti.

        Toprak Razgatlıoğlu ise 57 galibiyetle şampiyona tarihinde en fazla yarış kazanan 4. pilot olmayı başardı.

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        12 ETAP, 14 TAKIM, 23 PİLOT

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonu, 12 etaba sahne olacak.

        Avustralya'da başlayacak sezon Portekiz, Hollanda, İtalya, Çekya, Büyük Britanya, Macaristan, Fransa ve İspanya'daki yarışlarla tamamlanacak.

        Sezon boyunca Portekiz, İtalya ve İspanya'da ikişer etap gerçekleştirilecek.

        1988'den beri düzenlenen ve bu yıl 38'incisi yapılacak şampiyonada 14 takımda 23 pilot yarışacak.

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