Milli motosikletçiler, Avustralya'da sahne alacak!

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun perdesi Avustralya'da açılacak.

Avustralya'daki Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek sezonun ilk etabında, yarın TSİ 05.00'te superpole, TSİ 08.00'de ise hafta sonunun ilk yarışı yapılacak.

Motosikletçiler, 23 Şubat Pazar günü ise TSİ 05.00'te superpole ve TSİ 08.00'de hafta sonunun ikinci yarışı için piste çıkacak..

TOPRAK RAZGATLIOĞLU ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE Son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üçüncü zaferi için mücadele edecek. ROKiT BMW Motorrad takımı adına yarışacak Toprak, organizasyonda 2021 ve 2024'te olmak üzere iki defa zafere ulaştı. REKLAM Milli motosikletçi, bir kez daha sezonu birinci bitirmesi halinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda en az üç şampiyonluk elde eden 4 isimden biri olacak.