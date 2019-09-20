19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları dün yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sorgulama...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 19 EYLÜL 2019
Milli Piyango çekilişi dün saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri ise saat 19.00-19.30 arasında erişime açıldı
19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA
MİLLİ PİYANGO 19 EYLÜL 2019 TALİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ
19-09-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İZMİR-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
090745
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
568988
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
020937 054064 081822 094741 176184 192351
195807 394741 530142 551060
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
002661 047201 051022 077824 086189 098691
112112 121096 126551 152512 181465 192910
226343 231654 233793 247603 440504 442569
449272 456130
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
07284 12445 18429 31061 32652 33094
38010 38761 44193 45914 48890 50000
52842 67949 77144 78466 82161 85259
88325 97651
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0170 0633 1184 2812 2953 3607
3770 4426 5060 6167 6732 9065
9160 9619 9990
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
068 088 273 382 447 632
727 768 777 853
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
26 32 40 43 55 58
74 81
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 9
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
000745 010745 020745 030745 040745 050745
060745 070745 080745 090045 090145 090245
090345 090445 090545 090645 090705 090715
090725 090735 090740 090741 090742 090743
090744 090746 090747 090748 090749 090755
090765 090775 090785 090795 090845 090945
091745 092745 093745 094745 095745 096745
097745 098745 099745 190745 290745 390745
490745 590745
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