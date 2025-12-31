Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi gündemde. Bu yıl da milyonlarca kişi hayallerini süsleyen büyük ikramiye için umutlanırken, teselli ikramiyesi detayları da merakla araştırılıyor. 31 Aralık 2025 akşamı noter huzurunda yapılan çekilişle, büyük ikramiye sahibini buluyor. Peki, büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıranların yüzünü güldüren 2026 teselli ikramiyesi ne kadar? Teselli ikramiyesi nedir? İşte merak edilenler...