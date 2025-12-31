Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar ve kaç TL?
Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi gündeme geldi. Büyük ikramiye için nefesler tutulurken, teselli ikramiyesi de yakından takip ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran talihlilere özel ödüller dağıtılacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi tutarı...
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR VE NE KADAR?
Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 800 bin TL'dir.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yıl büyük yılbaşı ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı.