Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde 800 Bin TL teselli ikramiyesi kazandıran numaralar belli oldu!
Yeni yıla umutla giren milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve alt ikramiyeler de bilet sahiplerinin gündemine girerken, bu yıl 800 Bin TL ikramiye kazandıran numaralar en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Büyük ikramiyeyi kaçıran kişiler, biletlerine 800 Bin TL çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Milli Piyango sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 2026 yılbaşı çekilişinde 800 Bin TL teselli ikramiyesi kazandıran numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 800 Bin TL ikramiye kazandıran numaralar...
2026’ya girerken düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ardından gözler ikramiye listelerine çevrildi. 800 milyon TL’lik büyük ödülün sahibini bulmasının ardından, biletine yüksek ikramiye isabet etmeyenler için 800 Bin TL teselli ikramiyesi kazandıran numaralar merak konusu oldu. Çekilişe katılan binlerce kişi, "Biletime 800 Bin TL çıktı mı?" sorusuna yanıt ararken, Milli Piyango’nun resmi sonuç sorgulama sayfası yoğun ilgi gördü. İşte 2026 yılbaşı çekilişinde 800 Bin TL teselli ikramiyesi kazandıran rakamlar ve sorgulama detayları…
MİLLİ PİYANGO 800 BİN TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL oldu.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor.
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.