2026’ya girerken düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ardından gözler ikramiye listelerine çevrildi. 800 milyon TL’lik büyük ödülün sahibini bulmasının ardından, biletine yüksek ikramiye isabet etmeyenler için 800 Bin TL teselli ikramiyesi kazandıran numaralar merak konusu oldu. Çekilişe katılan binlerce kişi, "Biletime 800 Bin TL çıktı mı?" sorusuna yanıt ararken, Milli Piyango’nun resmi sonuç sorgulama sayfası yoğun ilgi gördü. İşte 2026 yılbaşı çekilişinde 800 Bin TL teselli ikramiyesi kazandıran rakamlar ve sorgulama detayları…