Büyük yılbaşı çekilişinin kapsamında en çok araştırılan konulardan biri de 2026 Milli Piyango amorti sonuçları oldu. 800 milyon TL değerindeki büyük ikramiye için bilet alan ancak Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanamayan kişiler biletlerine amorti çıkıp çıkmadığını sorguluyor. İşte 2026 Milli Piyango çekilişi amorti rakamları hakkında merak edilenler...