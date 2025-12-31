Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 800 TL amorti kazandıran numaralar belli oldu!
Senenin en heyecanlı anlarından biri olan Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi ile amorti rakamları gündeme geldi. Bu yılın 800 TL amorti ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki, amorti kazanan numaralar hangileri? Biletinizi kontrol etmek için Milli Piyango sonuç sorgulama ekranını nasıl kullanabilirsiniz? İşte 2026 yılbaşı çekilişine dair tüm detaylar ve amorti sonuçları…
Büyük yılbaşı çekilişinin kapsamında en çok araştırılan konulardan biri de 2026 Milli Piyango amorti sonuçları oldu. 800 milyon TL değerindeki büyük ikramiye için bilet alan ancak Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanamayan kişiler biletlerine amorti çıkıp çıkmadığını sorguluyor. İşte 2026 Milli Piyango çekilişi amorti rakamları hakkında merak edilenler...
MİLLİ PİYANGO 800 TL AMORTİ KAZANANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 800 TL amorti kazanan numaralar belli oldu. İşte 800 TL'lik o numaralar;
2-8
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL oldu.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor.
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.