Milli Piyango İdaresi tarafından alınan bilgiler dahilinde vatandaşın Milli Piyango ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtladık. Bilet sorgulamadan, ikramiye ödemelerine kadar merak edilen sorular vardı. İşte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi öncesi sıkça sorulan sorular...

Milli Piyango çekilişi sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Çekiliş sonuçlarını MilliPiyango.gov.tr üzerinden öğrenebileceğiniz ayrıca Habertürk'ün çekiliş özel Milli Piyango Sonuçları sayfasından da öğrenebilirsiniz.



Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman gerçekleşecek?

31 Aralık 2019 Salı günü, Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş gerçekleştirilecektir.

Milli Piyango biletimi bilet numarasına göre nasıl sorgulayabilirim?

Habertürk'ün bilet sorgula sayfasına girerek bilet numaranızı yazabilir ve hızlıca sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



Biletime ikramiye çıktığında nereden ikramiyemi nereden alabilirim?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



İkramiyelerden herhangi vergi ve yasal bir kesinti yapılıyor mu?

Milli Piyango şans oyunlarına ait ikramiyeler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılmaz.



Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.



Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

KAYNAK: millipiyango.gov.tr