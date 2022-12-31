Her sene klasik haline gelen Milli Piyango çekilişi gündemdeki yerini aldı. Büyük ikramiye çekilişi saat 23.15 itibarıyla başlayacak. 200 milyon TL olan büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2023 Yılbaşı Milli Piyango hangi ile çıktı? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişinin çıktığı talihli il hakkında merak edilenler...