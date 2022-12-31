Milyonların takip ettiği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde geri sayım devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklanırken büyük ikramiye tutarı ise 200 milyon TL oldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, ismi açıklandı mı? İşte büyük ikramiyeyi kazanan talihli hakkında merak edilenler...