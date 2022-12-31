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Milli Piyango 2023 büyük ikramiye kime çıktı? İşte talihli isim...

Milli Piyango yılbaşı heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Milyonların yakından takip ettiği büyük ikramiyenin belirleneceği çekiliş ise saat 23.15 olarak belirlendi. Geri sayım devam ederken "Milli Piyango 2023 büyük ikramiye kime çıktı?" sorusu gündeme geldi. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

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  • BÜYÜK İKRAMİYE 2023 kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, ismi açıklandı mı? Yılbaşı talihlisi kim oldu?

    Milyonların takip ettiği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde geri sayım devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklanırken büyük ikramiye tutarı ise 200 milyon TL oldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, ismi açıklandı mı? İşte büyük ikramiyeyi kazanan talihli hakkında merak edilenler...
  • BÜYÜK İKRAMİYE 2023 kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, ismi açıklandı mı? Yılbaşı talihlisi kim oldu?

    MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

    2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi henüz tamamlanmadı. Çekiliş tamamlandığında büyük ikramiyeyi kazanan kişi hakkında bilgiler haberimizde yer alacaktır. 

    BÜYÜK İKRAMİYENİN ÇIKTIĞI İLİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • BÜYÜK İKRAMİYE 2023 kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, ismi açıklandı mı? Yılbaşı talihlisi kim oldu?

    Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 
  • BÜYÜK İKRAMİYE 2023 kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, ismi açıklandı mı? Yılbaşı talihlisi kim oldu?

    2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    Milli Piyango Online tarafından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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