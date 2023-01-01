Yeni bir senenin gelmesiyle birlikte her sene olduğu gibi bu sene de ülke gündeminde Milli Piyango çekilişi yer aldı. Büyük ikramiye çekilişi saat 23.15 itibarıyla tamamlandı ve bunun sonunda kazanan numaralar netlik kazandı. 200 milyon TL olan büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı ise merak konusu oldu. Peki, 2023 Yılbaşı Milli Piyango hangi ile çıktı? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişinin çıktığı talihli il hakkında merak edilenler...