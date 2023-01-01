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Milli Piyango 2023 büyük ikramiye dörde bölündü! Şanslı iller belli oldu!

Ülke gündemini meşgul eden Milli Piyango sonuçları açıklandı. İkramiyeler sahiplerini buldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak açıklanırken toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirtildi. İşte piyangonun çıktığı şanslı şehir...

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  • Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile çıktı? Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

    Yeni bir senenin gelmesiyle birlikte her sene olduğu gibi bu sene de ülke gündeminde Milli Piyango çekilişi yer aldı. Büyük ikramiye çekilişi saat 23.15 itibarıyla tamamlandı ve bunun sonunda kazanan numaralar netlik kazandı. 200 milyon TL olan büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı ise merak konusu oldu. Peki, 2023 Yılbaşı Milli Piyango hangi ile çıktı? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişinin çıktığı talihli il hakkında merak edilenler...
  • Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile çıktı? Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

    MİLLİ PİYANGO 2023 BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?  

    Milli Piyango 2023 çekilişlerinin sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye 4 çeyrek bilete isabet etti. 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı talihli iller listesi şu şekilde;

    Giresun-Merkez

    İstanbul-Şişli

    Bursa-Osmangazi

    MPİ'den alınan online bilet

    BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile çıktı? Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

    Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman Yapıldı?

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 
  • Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile çıktı? Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

    2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye miktarı Milli Piyango Online tarafından duyuruldu. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlendi. Bunun yanında, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL oldu.
  • Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile çıktı? Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

    2022 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ ŞEHRE ÇIKTI?

    31 Aralık 2022 Milli Piyango Çekilişi sonrası 1 kişi 30 milyon TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, büyük ikramiye İzmir'in Konak ilçesine isabet etti.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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