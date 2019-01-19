19 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Soruları cevap buldu. Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat'ta bulunan binasında noter huzurunda kazandıran numaraları açıkladı. Peki, büyük ikramiye ve amorti çekilişi hangi bilete isabet etti. Heyecanla beklenen çekiliş sonuçları ile iligli ayrıntılar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 OCAK 2019

Milli Piyango çekilişi saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri ise saat 19.00-19.30 arasında yapılması ön görülüyor. Milli Piyango 19 Ocak çekiliş sınuçları sıralı tam liste yayınlandığı zaman haber sitemizde de olacak.

MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? 19 OCAK

Milli Piyango çekiliş sonuçları 1 adet 4 milyon, 1 adet 400 bin ve 3 adet 40 bin TL’lik ikramiye verilecek. Çeyrek bilet sahipleri büyük ikramiyeyi kazandıkları takdirde 1 milyon TL’nin sahibi olmuş olacak.

MİLLİ PİYANGO 9 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 milyon TL'lik büyük ikramiye numaraları:

2, 1, 2, 9, 0 ,1

400 bin TL'lik büyük ikramiye numaraları:

5, 6, 7, 5, 3, 2

Amorti rakamları

2, 7