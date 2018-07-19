Milli Piyango çekilişinin 19 Temmuz sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Yarım bilete isabet eden 2 buçuk milyon liralık büyük ikramiye sahiplerine 1 milyon 250 bin liralık ikramiye kazandırdı. Şanslı biletler Gaziantep Merkez ve KKTC Merkez'den sevk edildiği belirlendi. İşte 19 Temmuz Milli Piyango çekilişi sıralı tam liste!
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 19 TEMMUZ
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: GAZİANTEP-MERKEZ, KKTC-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
070261
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
169363
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
491520
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
237701 385811
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
152116 174289 178958
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
10340 22088 32144 48021 55585 60612
62661 77807 82304 98518
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
1325 1619 2222 3667 6707 7975
8152 8460 8728 9413
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
009 169 174 245 300 355
453 692 832 847
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
02 07 15 23 38 44
49 73
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
000261 010261 020261 030261 040261 050261
060261 070061 070161 070201 070211 070221
070231 070241 070251 070260 070262 070263
070264 070265 070266 070267 070268 070269
070271 070281 070291 070361 070461 070561
070661 070761 070861 070961 071261 072261
073261 074261 075261 076261 077261 078261
079261 080261 090261 170261 270261 370261
470261
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