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        Haberler Gündem Milli Piyango'dan 'Büyük ikramiye Kolombiya'ya çıktı' iddialarına yanıt! 2024 Milli Piyango Kolombiya'ya mı çıktı?

        Milli Piyango'dan 'Büyük ikramiye Kolombiya'ya çıktı' iddialarına yanıt!

        Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı. Yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye 3550054 numarasına sahip tam bilete çıktı. Ancak çekilişin ardından Milli Piyango'nun Kolombiya'ya çıktığı iddiası büyük yankı uyandırdı. Milli Piyango'dan 'büyük ikramiye Kolombiya'ya çıktı' iddialarına yanıt geldi. İşte, "2024 Milli Piyango Kolombiya'ya mı çıktı?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:10
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        Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık akşamı tamamlandı. Bu sene 400 milyon TL olan Milli Piyango büyük ikramiyesinin online üzerinden alınan tam bilete ve tek bir kişiye çıktığı belirtildi. Ancak sosyal medyada büyük ikramiyenin Kolombiya'dan alınan bir bilete çıktığı iddia edildi. Konuya ilişkin Milli Piyango'dan açıklama geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        Milli Piyango büyük ikramiyesinin Kolombiya'dan alınan bir bilete isabet ettiği iddiasında ilişkin Sisal Şans'tan açıklama geldi. Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazann talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha falza bilgiye yer verilmemekte olup, "İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı" iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

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        2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK ÖDÜLÜ TAM BİLETE VURDU!

        Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti. İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

        400 milyon lira ikramiye kazanan numara: 3550054

        40 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1367224, 6815815

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        4 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0848964, 0962537, 1932951, 2691904, 3246808, 5663469, 6396573, 8315790, 9044210, 9727348

        1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1769438, 2896808, 2998642, 3029102, 3155288, 3412118, 3969282, 3987572, 4687991, 5695873, 6117541, 6835307, 6961926, 7596019, 8115569, 8518785, 8642107, 8713239, 9048347, 9997275

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        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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