Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango son 2 rakamı bilene ne kadar veriyor? 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakam bilen ne kadar ikramiye kazanır?

        2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilen ne kadar ikramiye kazanır?

        2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım devam ederken, vatandaşların büyük ikramiye heyecanı giderek artıyor. 800 milyon TL'lik rekor ödül için tam, yarım ve çeyrek biletlerin satışı sürerken, küçük ikramiyelere dair detaylar da merak konusu olmaya başladı. Özellikle çekilişte biletinin son 2 rakamı tutanların alacağı ikramiyenin miktarı araştırılıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 01.01.2026 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken, 800 milyon TL değerindeki büyük ikramiye vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tam, yarım ve çeyrek biletlere gösterilen yoğun ilginin yanı sıra, çekilişte son 2 rakamı doğru tahmin edenlere verilecek ikramiye tutarı da merak konusu oldu. Bu nedenle “Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı tutanlar ne kadar kazanıyor?” sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...

        2

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 2 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?

        2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 800 milyon TL olarak açıklandı. Son 2 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı 1.600 TL olarak belirlendi.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 200 TL

        Yarım bilet: 400 TL

        Tam bilet: 800 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için Galata buluşması
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için Galata buluşması
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?