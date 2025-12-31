Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekiliş heyecanı sürüyor. Bu yıl 800 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye için bilet alan milyonlarca kişi nefesini tutarken, yalnızca büyük ikramiyeye değil son 3 rakama isabet eden ikramiyelere de yoğun ilgi gösterildi. Peki, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor?