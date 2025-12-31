2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor?
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi bu yıl da her zamanki gibi büyük bir ilgi gördü. 2026 yılına girerken düzenlenen çekilişte büyük ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Çekiliş, 31 Aralık gecesi başlarken, milyonlarca kişi biletlerine çıkacak numaraları merakla takip etti. En çok araştırılan konulardan biri ise yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı tutan biletlere verilen ödül oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriliyor?
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 3 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 800 milyon TL olarak açıklandı. Son 3 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı 2 bin 400 TL olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.30'da başlıyor.