2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 4 rakamı bilene ne kadar veriyor?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi büyük heyecan yaratıyor. Milyonlarca kişi, 800 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeye ulaşabilmek için şansını denemeye hazırlanıyor. Peki, 2026 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 4 haneyi doğru tahmin edenlere verilen ikramiye tutarı nedir? Milli Piyango son 4 rakam bilene ne kadar veriyor?
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 4 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 800 milyon TL olarak açıklandı. Son 4 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı ise 4 bin TL olacak.
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.30'da başlıyor.