Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi büyük heyecan yaratıyor. Milyonlarca kişi, 800 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeye ulaşabilmek için şansını denemeye hazırlanıyor. Peki, 2026 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 4 haneyi doğru tahmin edenlere verilen ikramiye tutarı nedir? Milli Piyango son 4 rakam bilene ne kadar veriyor?