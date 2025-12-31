2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor?
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi yaklaşırken heyecan giderek artıyor. Bu yıl büyük ikramiyenin 800 milyon TL olacağının duyurulmasıyla birlikte bilet alanlar, özellikle son 5 rakamın doğru gelmesi ile kaç TL ödül kazanacağını merak ediyor. Peki, 2026 Milli Piyango son 5 rakam bilene ne kadar veriyor?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi büyük ilgi görüyor. Bu yıl da vatandaşlar, 800 milyon TL tutarındaki büyük ikramiyeye ulaşabilmek için biletlerini alıp şanslarını deneyecek. Peki 2026 Milli Piyango son 5 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango’da son 5 rakamı doğru tahmin eden kaç lira ödül alacak?
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 5 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 800 milyon TL olarak açıklandı. Son 5 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı ise 8 bin TL olacak.
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.30'da başladı.