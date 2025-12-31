Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi büyük ilgi görüyor. Bu yıl da vatandaşlar, 800 milyon TL tutarındaki büyük ikramiyeye ulaşabilmek için biletlerini alıp şanslarını deneyecek. Peki 2026 Milli Piyango son 5 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango’da son 5 rakamı doğru tahmin eden kaç lira ödül alacak?