Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 29 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 29 Ağustos Milli Piyango çekiliş sorgulama...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 AĞUSTOS 2019

Milli Piyango çekiliş saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri ise saat 19.00-19.30 arasında erişime açılacak.

29 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

29 AĞUSTOS 2019 MİLLİ PİYANGO KAZANAN TÜM BİLETLER LİSTESİ

29 Ağustos Milli Piyango çekilişi henüz gerçekleştirilmedi.