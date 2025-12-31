Milli Piyango sonuçları 2026 ve bilet sorgulama araştırmaları gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Akşam saatlerinde başlayan çekilişte kazandıran numaralar, 800 milyon TL büyük ikramiye numaraları belli oldu. Milli Piyango sonuçları sıralı, tam kazandıran numaralar listesi de açıklandı. Canlı yayınlanan çekilişte en son olarak amorti numarası ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çıkan numara çekiliyor. Amorti ve 800 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan rakamların da netleşmesiyle 2025 Milli Piyango sonuçları belli oldu. İşte 2026 Milli Piyango çekilişi ile ikramiye kazanan numaralar...