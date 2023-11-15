Haberler Gündem Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2024: Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatı ne kadar?

Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu! Kasım ayının ortalarına girilmesiyle yılbaşı bilet fiyatlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Yılbaşı bileti almak isteyen kişiler yılbaşı çeyrek, tam, yarım bilet fiyatlarını araştırıyor. Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı netlik kazandı. İşte Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet fiyatları ile konuyla ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 15.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:07 facebook

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları... 31 Aralık yılbaşı gecesi düzenlenecek yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları ve büyük ikramiye tutarı yılbaşına sayılı günler kala merak ediliyor. Milli Piyango çekilişinde dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı. Peki, 2024 Yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

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2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR? Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.