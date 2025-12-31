Milli Piyango 2026 yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor, saat kaçta?
9 Kasım 2025 tarihinda başlayan Milli Piyango yılbaşı bilet satışı devam ediyor. Bu yıl çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL, tam bilet ise 800 TL'den satılıyor. Tamamı dağıtım garantili 800 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler, Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden bilet satın alabiliyor. Peki, 2026 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor, saat kaçta? Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? İşte Milli Piyango bilet satışının sona ereceği tarih ve saat hakkında detaylar...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini bulacağı çekilişte, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. 9 Kasım itibarıyla başlayan bilet satışı devam ediyor. Bu yıl tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler "Milli Piyango 2026 yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılıyor?" sorularına yanıt arıyor. Bu sene tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL, çeyrek bilet 200 TL’den satılıyor. İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı bileti son satış tarihi ve saati...
2026 MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAÇA KADAR SATILIYOR?
Milli Piyango resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bilet satışları, 31 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.
Yılbaşı biletlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 18.00'e kadar satışta olması bekleniyor.
MİLLİ PİYANYO YILBAŞI BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı biletleri Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden satın alınabilecek.
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milyonların büyük bir heyecan ve umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2026 çekilişi için geri sayım başladı.
Büyük ikramiyenin 800 milyon TL, toplam ikramiye tutarının ise 4 milyar 644 milyon 700 bin lira olduğu çekiliş, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak ve 22:00'ye kadar 1.600 TL- 80.000.000 TL arası ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
Yılbaşı çekilişi, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.
Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23.15 itibarıyla başlayacak.
Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.
15 dakika sürecek yayında büyük ikramiye satılan bir bilete çıkmadığı takdirde, çekiliş Teve2 ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya devam edecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi millipiyangoonline.com üzerinden açıklanacak.
Çekiliş sonrası oyun severler, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilecek.