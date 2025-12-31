Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini bulacağı çekilişte, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. 9 Kasım itibarıyla başlayan bilet satışı devam ediyor. Bu yıl tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler "Milli Piyango 2026 yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılıyor?" sorularına yanıt arıyor. Bu sene tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL, çeyrek bilet 200 TL’den satılıyor. İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı bileti son satış tarihi ve saati...