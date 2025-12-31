MİLLİ PİYANGO 2026 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini bulacağı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.