Milli Piyango yılbaşı bileti alma ekranı 2026: Tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango yılbaşı bileti nasıl ve nereden alınır?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2025 akşamı noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak belirlendi. Tamamı dağıtım garantili 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bilet satın almak isteyen kişiler, Milli Piyango online bilet alma ekranı için araştırmalara başladı. Peki, tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango yılbaşı bileti nasıl ve nereden alınır? İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı bileti alma ekranı...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Tamamı dağıtım garantili 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyeli çekiliş, 31 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Çekiliş öncesinde Milli Piyango yılbaşı bileti alma ekranı şansını denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sene çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL, tam bilet ise 800 TL’den satılıyor. Peki, tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango yılbaşı bileti nasıl ve nereden alınır? İşte, 2026 Milli Piyango online bilet alma ekranı…
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı biletleri, Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden satın alınabiliyor.
Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE HESABI NASIL OLUŞTURULUR?
Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir.
Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu.
Bu sene tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL ve çeyrek bilet 200 TL’’den satışa sunuldu.
MİLLİ PİYANGO 2026 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yıl 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini bulacağı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
ÇEKİLİŞ 31 ARALIK’TA CANLI YAYINLANACAK
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak ve millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.
Çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek.